PS5, come prenotarla: ora hai una GRANDISSIMA occasione

PS5 è la console più desiderata dagli italiani. Merito o "colpa" della sua carenza di scorte che l'ha resa l'oggetto del desiderio per antonomasia di tutti gli appassionati. Sebbene Sony abbia annunciato che la crisi è ormai alle spalle, bisogna avere ancora un po' di pazienza per riuscire a trovarla a prezzi ragionevoli oppure sfruttare un modo differente.

Stiamo parlando della nuova offerta Vodafone che ti permette di acquistare, insieme a un piano internet casa e mobile, un bundle che include la PlayStation 5 Digital Edition, una copia di God of War Ragnarok e due ricariche PSN da 35 euro. Il prezzo? 24,99 euro al mese per 24 mesi. Fai rapidamente due calcoli per capire che non c'è alcun sovrapprezzo.

PS5, come prenotarla con Vodafone? Tutti i dettagli

Per acquistare e prenotare la tua PlayStation 5 con Vodafone devi innanzitutto attivare l'offerta Family Plan che, al prezzo di 34,90 euro al mese, ti permette di avere la connessione internet con la fibra alla massima velocità, chiamate illimitate da telefono fisso verso tutti i numeri, modem router Vodafone WiFi6 Station e una SIM Mobile 5G con minuti, SMS e giga illimitati.

A quel punto puoi procedere con l'acquisto del bundle: sarà un'operatore a guidarti in tutta la procedura chiedendoti anche l'indirizzo di consegna della tua console.

Una volta sottoscritta l'offerta sarai libero di scegliere se disdire in futuro l'offerta di Rete Vodafone Fibra: in quel caso, continuerai a pagare le rate rimanenti della PlayStation 5, ma avrai anche modo di saldare tutto in un'unica soluzione.

Per maggiori informazioni ti consigliamo dunque di visitare la pagina ufficiale dell'offerta: non sappiamo ancora per quanto sarà attiva, ma ti consigliamo di sbrigarti in modo da assicurarti che la tua PS5 arriverà presto a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.