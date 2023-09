PS5 al prezzo PIÙ BASSO DI SEMPRE su eBay!

PlayStation 5, la console di casa Sony non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una delle migliori periferiche da gaming al mondo, in grado di offrire un'esperienza davvero unica, caratterizzata da tutte le sue migliori caratteristiche e, in particolar modo, da un parco esclusive di altissimo livello che elevano il valore della console e dell'ecosistema PlayStation. L'offerta di oggi è davvero clamorosa, PS5 viene proposta al prezzo più basso di sempre su eBay: 435,14€ raggiungibili tramite il coupon "SETTEMBRE2023" che vi basterà digitare in fase di pagamento per ottenere lo sconto totale che di base ammonta al 5% a cui vanno aggiunti gli ulteriori 48,35€ di sconto con il coupon.

PS5: il prezzo proposto da eBay ha davvero del clamoroso!

Siamo, dunque, di fronte ad un'offerta davvero da capogiro soprattutto se si considerano le infinite possibilità di divertimento offerte dalla console. Un parco esclusive che vanta titoli come The Last of Us, God of War, Horizon, Marvel's Spider-Man, Returnal e tanti altri ancora, la presenza del servizio PlayStation Plus che, con 3 livelli di abbonamento, offre la possibilità di giocare online e di accedere ad un catalogo simil Game Pass.

Inoltre, la console, presenta specifiche tecniche di tutto rispetto: caricamenti fulminei e supporto a 4K e 60 FPS per un gaming di qualità e fluido al 100%. Il tutto, poi, condito dalla presenza del DualSense, il controller definitivo che offre la possibilità di godere del feedback aptico durante le vostre sessioni e dei grilletti adattivi, per un'esperienza maggiormente coinvolgente e divertente.

Ripetiamo, dunque, la modalità di presentazione dello sconto. Troverete la console già scontata del 5% al quale potrete aggiungere ulteriori 48,35€ di sconto digitando, in fase di pagamento, la dicitura "SETTEMBRE2023" nella barra dei coupon ed ecco che raggiungerete i 435,14€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.