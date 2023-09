PS5 al prezzo più BASSO DI SEMPRE: codice sconto shock!

La PlayStation 5 (PS5) è la quinta generazione di console per videogiochi sviluppata da Sony Interactive Entertainment. Lanciata nel novembre 2020, la PS5 ha portato significativi miglioramenti rispetto alla sua predecessora, la PS4. Attualmente PS5 è in sconto al prezzo più basso di sempre su eBay: si parte da uno sconto base del 28% al quale va applicato il codice sconto "SETTEMBRE2023" per avere a disposizione il prodotto a soli 418,50€. Il prezzo più basso di sempre.

Il codice sconto di eBay fa scendere il prezzo di PS5 al minimo storico

La console presenta una potente CPU AMD Zen 2 e una GPU RDNA 2 personalizzata, offrendo grafica ad alta definizione e prestazioni di gioco fluide fino a 4K e 120Hz. Inoltre, la PS5 integra un'unità SSD ultraveloce che riduce drasticamente i tempi di caricamento dei giochi. Un'altra caratteristica distintiva è il controller DualSense, che offre feedback aptico avanzato e grilletti adattivi per una maggiore immersione nei giochi.

La retrocompatibilità consente di giocare a titoli PS4 sulla PS5, e il servizio PlayStation Plus offre giochi mensili gratuiti e l'accesso a una vasta libreria di titoli PlayStation. Inoltre, PS5 supporta l'audio 3D per un'esperienza sonora coinvolgente e offre una crescente gamma di giochi esclusivi, tra cui Demon's Souls e Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War Ragnarok e molti altri ancora. La PS5 rappresenta un importante passo avanti nel mondo del gaming, offrendo una grafica straordinaria, prestazioni elevate e un'ampia libreria di giochi per soddisfare i gusti di ogni giocatore. Approfittate di questa clamorosa offerta messa in atto su eBay.

Ribadiamo, dunque, l'offerta. Su eBay è possibile acquistare PS5 al prezzo più basso di sempre, 418,50€ grazie al codice sconto "SETTEMBRE2023". Approfittatene!

