PS5 al minimo storico con il COUPON di eBay

PlayStation, dopo le difficoltà al lancio di reperire e mettere a disposizione per tutti gli utenti una console, sta finalmente iniziando a distribuire con grande continuità (ormai da un po' di mesi) le sue console PS5. Iniziano, inoltre, i primi sconti e le prime offerte relative proprio a queste console che offrono la possibilità di entrare a far parte di un ecosistema videoludico davvero straordinario. Per questo motivo vi segnaliamo la possibilità di acquistare tramite l'applicazione del coupon "SETTEMBRE2023" una PS5 al suo minimo storico: 431,10€.

Il codice sconto di eBay fa crollare il prezzo di PS5

Come detto poc'anzi, acquistare una PS5 equivale ad entrare a far parte di un sistema e di una community collaudati e che offrono prodotti di assoluta qualità. A fare la differenza, oltre alle specifiche tecniche della console, è il parco esclusive che si va ad aggiungere ai titoli terze parti che è ovviamente possibile giocare su PS5. Serie come quelle di God of War, Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Ratchet and Clank e tante altre ancora rendono PS5 una delle console più interessanti di sempre.

Grazie a questa macchina sarà possibile giocare questi fantastici videogiochi in 4K e fino a 60 FPS, con caricamenti fulminei e con il supporto del controller più immersivo di sempre, ovvero il DualSense. Si tratta di una delle feature migliori di tutto il panorama videoludico, un controller dotato di un marcato feedback aptico e di grilletti adattivi per un'esperienza sempre più immersiva e coinvolgente. Un vero e proprio concentrato di divertimento e intrattenimento... oggi al suo minimo storico!

E dunque, non perdete l'occasione di acquistare PS5 a soli 431,10€ applicando il codice sconto "SETTEMBRE2023".

