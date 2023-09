PS5 ad un PREZZO SHOCK con il codice sconto

PlayStation non ha bisogno di troppe presentazioni, la console di casa Sony ha allietato tutti i videogiocatori e lo fa ancora oggi da ormai più di un ventennio. A partire dalla PS1, passando per la fantastica PS2, per la rivoluzionaria PS3, finendo poi alle più recenti PS4 e PS5. Ed è proprio PS5 la protagonista di questo articolo in quanto, tramite eBay e tramite il codice sconto "SETTEMBRE2023" possibile acquistarla al suo minimo storico. PS5 è attualmente in sconto su eBay a 469,00€ ma tramite l'applicazione del coupon sarà possibile acquistarla a 422,10€. Il prezzo più basso di sempre.

Crolla il prezzo di PS5 con il codice sconto di eBay

Acquistare una console PS5 equivale ad entrare a far parte di un ecosistema ben delineato e di una community affiatata e molto affezionata. I vantaggi dell'acquisto di una console Sony risiedono, innanzitutto, in quello che è il suo parco esclusive. Titoli, serie e videogiochi vari di altissimo livello. Giochi come God of War, The Last of Us, Horizon, Marvel's Spider-Man, con tutti i loro seguiti e prequel, rappresentano il fiore all'occhiello di questa console alla quale, è stato aggiunto un servizio "simil game pass", ovvero un ampliamento del PS Plus che, in base al livello d'abbonamento, vi farà accedere ad un catalogo di centinaia di titoli.

Dal punto di vista prettamente e squisitamente tecnico, PS5 è sicuramente una delle console più potenti in circolazione: caricamenti rapidi e fulminei grazie al nuovo SSD, supporto a 4K e 60 FPS per maggiore qualità e prestazioni fluidissime e, come se non bastasse, la presenza del DualSense, il controller definitivo che con il feedback aptico e i grilletti adattivi riesce ad offrire un'esperienza senza precedenti.

Acquistate, dunque, PS5 al prezzo più basso di sempre: 422,10€ grazie al codice sconto "SETTEMBRE2023".

