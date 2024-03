Prova gratis per 1 mese Apple Music con oltre 100 milioni di brani

Per gli appassionati di musica c'è una bella sorpresa in questa settimana che precede le festività pasquali. Gli utenti che si iscrivono per la prima volta ad Apple Music, il servizio musicale in streaming della casa di Cupertino con oltre 100 milioni di brani, potranno beneficiare di una prova gratuita di un mese. Per ottenere una mese di prova gratis è sufficiente registrarsi tramite questa pagina.

Apple Music offre numerose funzionalità extra rispetto ad altre piattaforme streaming musicali. Tra queste si annoverano l'audio spaziale in Dolby Atmos, la possibilità di cantare seguendo il testo in tempo reale, oltre 30.000 playlist e il grande catalogo di musica classica al mondo.

Vantaggi e come ottenere 1 mese di prova gratuita con Apple Music

Apple Music è la piattaforma streaming musicale di Apple che consente di selezionare brani, album, playlist e i propri cantanti preferiti per poi aggiungerli alla libreria personale, ricevendo consigli personalizzati e aggiornamenti automatici sulle nuove uscite.

Tra i tanti elementi che rendono Apple Music il punto di riferimento nel settore, segnaliamo la funzionalità Apple Music Sing, che permette a tutti di cantare i brani seguendo i testi in tempo reale andando perfino a regolare le impostazioni vocali. La funzione è disponibile non solo sui dispositivi mobili ma anche sugli Smart TV.

Un'ulteriore chicca è l'integrazione totale con CarPlay, che permette di collegare il servizio musicale in pochi istanti. A disposizione c'è anche SharePlay, la funzionalità che permette alle altre persone in auto di personalizzare la playlist del viaggio.

Puoi ottenere Apple Music gratis per 1 mese completando la registrazione di un nuovo account tramite questa pagina.

