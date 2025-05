Prova gratis Apple TV+: 7 giorni di puro intrattenimento completamente gratuito

Lo streaming non ti basta mai, e sei super curioso di provare anche tutto il ricchissimo catalogo di Apple TV+? Se non sei convinto al 100% di abbonarti o meno, ecco l'offerta che fa per te: con la prova gratuita di 7 giorni (che si rinnova poi a soli 9,99€ al mese), hai tutto il tempo di esplorare Apple TV+ e di innamorarti delle sue serie tv esclusive.

Un esempio? Potrai goderti la serie tv del momento di cui tutti parlano, Scissione. Una serie vincitrice del premio Emmy tra lo sci-fi e il thriller che ti terrà letteralmente incollato allo schermo. E cosa dire del catalogo dei fil, con punte di diamante come il nuovissimo Misteri Dal Profondo, con Anya Taylor Joy e Miles Teller in un'avventura mozzafiato dal ritmo serrato e oscuro.

7 giorni di prova gratuita con accesso completo a tutto il catalogo

Accedere alla prova gratuita è semplicissimo: se hai già un account Apple, ti basta effettuare l'accesso. In caso contrario, seguendo i passaggi, potrai crearne uno nuovo in pochi minuti e dare avvio al tuo divertimento. Tantissime infatti sono le nuove uscite sulla piattaforma Apple, e anche quelle in arrivo: dalle docuserie ai film, passando per le serie TV ai film di animazione per tutta la famiglia. Il catalogo non è solo ricco, ma si rinnova ciclicamente per darti un'offerta sempre più succosa dalla quale attingere per il tuo divertimento casalingo!

Accedendo oggi alla prova gratuita di 7 giorni (che si rinnova poi a soli 9,99€ al mese qualora si decida di continuare) potrai godere dei nuovissimi prodotti in arrivo, come ad esempio il documentario sul cantante Bono, F1 il Film con il grandioso Brad Pitt (la pellicola sul leggendario pilota Sonny Hayes) e molto altro ancora. Scopri di più visitando direttamente il sito di Apple Tv+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.