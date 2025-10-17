Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni e scopri le ultime uscite
Vuoi provare Apple TV+ gratis per 7 giorni e scoprire il catalogo della piattaforma? In questo articolo spieghiamo come fare.
17 ott 2025
Tra le piattaforme di streaming film, serie tv e documentari più apprezzate delle ultime settimane c'è anche Apple TV+. Un vero e proprio punto di riferimento dell'intrattenimento, grazie ad un catalogo che punta tutto sulla qualità dei contenuti, che ogni settimana viene rimpinguato di novità.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono le ultime uscite, che tra l'altro puoi vedere gratuitamente grazie alla prova gratis di Apple TV+ per 7 giorni. Una volta terminata, potrai eventualmente proseguire al costo di 9,99€ al mese.

Tutte le ultime uscite su Apple TV+

Come dicevamo, la qualità è la stella polare. Serie di successo come "Scissione" o "Silo" lo confermano. Anche le uscite recenti hanno continuato su questa direzione: si pensi a "Your Friends and Neighbors" e a "The Studio". Tra le ultime novità menzioniamo la quinta stagione di "Slow Horses", con Gay Oldman.

Negli ultimi giorni ha debuttato nel catalogo anche "The Lost Bus", nuovo film ispirato a fatti realmente accaduti. Nel casting, nomi del calibro di Matthew McConaughey e America Ferrara. Da gustarsi vicino ad Halloween la nuova serie "Down Cemetery Road", con Ruth Wilson e Emma Thompson, disponibile dal prossimo 29 ottobre.

Ribadiamo l'offerta del momento: i contenuti della piattaforma gratis per 7 giorni. Tuttavia, c'è un'ulteriore iniziativa dedicata esclusivamente a chi ha acquistato negli ultimi 90 giorni o acquisterà un nuovo prodotto Apple: ben 3 mesi gratis di abbonamento. Per maggiori dettagli e scoprire quale promozione è possibile attivare basta andare sul sito di Apple TV+.

