Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni e guarda le ultime uscite

Apple TV+ continua a consolidarsi come un punto di riferimento nel panorama delle serie TV, proponendo contenuti sempre più coinvolgenti e di qualità. Durante il mese di aprile, il servizio di streaming ha aggiunto diverse novità al suo catalogo, che meritano senza dubbio attenzione.

Di seguito ti diamo una panoramica delle ultime uscite, non prima però di averti detto che in questo momento puoi provare Apple TV+ gratis per 7 giorni. Per usufruire di questa iniziativa basta andare su questa pagina.

Tutte le ultime novità di Apple TV+

Nel mese di aprile, Apple TV+ ha lanciato diverse novità entusiasmanti, che si aggiungono a titoli di grande successo come Scissione e Silo. Tra le principali novità, spicca la serie Your Friends & Neighbors, con Jon Hamm, attore di grande fama nel panorama televisivo. Un altro titolo interessante è Government Cheese, una commedia ambientata nel 1969 nella San Fernando Valley, che promette di offrire una visione surreale e divertente.

A fine mese, arriverà anche Carême, una produzione francese che racconta la storia di Antonin Carême, uno dei più celebri chef dell’Europa del XIX secolo. Tra gli altri titoli degni di nota ci sono The Studio, che esplora le difficoltà di uno studio cinematografico, e Dope Thief, un thriller avvincente da non perdere.

Per chi non è ancora abbonato, è possibile usufruire di una prova gratuita di 7 giorni, disponibile direttamente sul sito ufficiale di Apple TV+. Una volta terminato questo periodo di prova, l'abbonamento si rinnoverà al prezzo di 9,99€ al mese, con possibilità di disdire in ogni momento.

Inoltre, chi ha recentemente acquistato un dispositivo Apple (come iPhone, iPad, Mac o Apple TV) può beneficiare di 3 mesi gratuiti del servizio. Per attivare questa promozione, basta accedere tramite l’app entro 90 giorni dall'attivazione del nuovo dispositivo.

