Proton Mail: app Windows e macOS arrivano in versione stabile

A dicembre 2023, Proton ha lanciato le versioni beta di una nuova app desktop Proton Mail per piattaforme Windows e Mac. Recentemente, la società ha rivelato che le app desktop sono ora ufficialmente disponibili in versione stabile. Come rivelato in un post sul proprio blog ufficiale, le nuove app desktop Windows e Mac contengono ancora le stesse funzionalità di elevata sicurezza presenti nelle web app e sulla versione per dispositivi mobili. Ciò include misure come la “crittografia ad accesso zero, crittografia end-to-end e protezione contro tracker e tentativi di phishing”. Inoltre, è attivo anche Proton Sentinel, ovvero il sistema di protezione dell'account di sicurezza ancora più elevato di Proton. Per chi utilizza un'altra app, come Outlook o Gmail, le nuove app desktop Proton Mail offrono la funzionalità Easy Switch. Questa importerà le e-mail più vecchie da questi servizi e inoltrerà tutti i nuovi messaggi Gmail all'app Proton Mail.

Proton Mail: app desktop disponibile in versione beta per gli utenti Linux

Le app desktop di Proton Mail supportano anche una funzionalità recentemente introdotta che genera indirizzi e-mail casuali. Questa è utile per tutti gli utenti che desiderano mantenere segreta la propria identità. Oltre al lancio ufficiale delle app desktop Proton Mail per Windows e Mac, l'azienda ha lanciato anche una versione dell'app per utenti Linux. L'app è attualmente etichettata come versione beta. Tutte e tre le app desktop possono essere scaricate dal sito web di Proton. Le app desktop per Windows e Mac possono essere utilizzate gratuitamente per 14 giorni. Successivamente, gli utenti dovranno acquistare un piano Proton Mail, al prezzo di partenza di 4,99 dollari al mese.

L'azienda ha recentemente lanciato un'app desktop Windows per il suo gestore di password Proton Pass. La società afferma che rilascerà le app Proton Pass per piattaforme macOS e Linux più avanti nel 2024. Tra le recenti novità di Proton vi è anche l'app Windows per il suo servizio di archiviazione di file cloud crittografati Proton Drive nel luglio 2023.