Proton Drive: implementata la piena end-to-end encryption

Il team di coder Proton, azienda che si focalizzata sull'offerta di servizi cloud-based che pongono l'accento sulla sicurezza e riservatezza dei dati, ha annunciato l'uscita dalla fase di beta testing di Proton Drive, ovvero la piattaforma di archiviazione dei file sul cloud che consente di salvare i propri file in rete andandogli a proteggere con la end-to-end encryption, ovvero quel particolare sistema, utilizzato anche da molti altri servizi similari, che consente di stabilire una comunicazione cifrata tra un software client ed un server in remoto. Tramite tale protocollo è quindi possibile scambiarsi file in modo sicuro e riservato. In buona sostanza solo le due entità che stanno comunicando hanno accesso alle chiavi di cifratura per leggere i dati. Dunque con tale struttura nemmeno Proton stessa ha tecnicamente accesso ai file caricati dall'utente.

Proton Drive è quindi il nuovo tassello dell'ecosistema Pronton, composto anche da Proton Mail, Proton Calendar e Proton VPN (Virtual Private Network). Questo nuovo servizio si presenta quindi come alternativa per tutti coloro che non sono soddisfatti da Google Drive o dal più famoso Dropbox. Oltretutto il codice di Proton Drive è completamente open source quindi è possibile che nel prossimo futuro anche altri progetti software implementino il supporto a tale servizio spontaneamente se dovesse diventare popolare.

Proton Drive sfrutta un encryption model molto simile a quello che è possibile reperire su Proton Calendar. Viene infatti sfruttata la crittografia ellittica a 256 bit chiamata Curve25519 ina accoppiata con lo standard di crittografia asimmetrica OpenPGP, che assicura concretamente che i file degli utenti siano messi in sicurezza. Oltretutto è prevista anche una Cryptographic uploader verification cosi da prevenire che un utente malintenzionato possa eseguire un attacco caricando del software malevolo. Le persone che sono particolarmente sensibili sul versante sicurezza e riservatezza dunque possono valutare tale servizio per eseguire il backup dei propri file più importanti.