Protezione per email e dati bancari con PIA VPN: ora in sconto

In un'epoca in cui attacchi informatici, furti d’identità e violazioni della privacy sono all’ordine del giorno, difendere le proprie informazioni sensibili - come dati bancari ed email - è diventato imprescindibile.

È qui che entra in gioco Private Internet Access (PIA), tra le soluzioni VPN più affidabili e trasparenti sul mercato. E oggi è possibile attivare PIA VPN con uno sconto dell'81%, scegliendo il piano da 2 anni + 2 mesi gratuiti a solo 1,99€ al mese, per proteggere ogni dispositivo con una sola sottoscrizione.

PIA VPN: crittografia avanzata, connessioni sicure e accesso senza limiti

Private Internet Access protegge tutto ciò che conta davvero online. Grazie alla crittografia AES a 256 bit, ogni comunicazione viene blindata: email, conti online, acquisti digitali e scambi di file sono al sicuro da occhi indiscreti, hacker o provider. Nessuna attività viene registrata, perché PIA adotta una rigida politica no-log, e perfino in caso di interruzione di rete, il kill switch integrato blocca automaticamente la connessione, impedendo la fuga accidentale di dati.

PIA è una delle poche VPN a offrire protezione illimitata su un numero illimitato di dispositivi: computer, smartphone, tablet, smart TV. Tutti coperti con una sola licenza. E con l'adozione del moderno protocollo WireGuard, le prestazioni migliorano sensibilmente, rendendo la navigazione fluida e veloce anche durante streaming in alta definizione o sessioni di gaming online.

Un altro vantaggio? L'accesso globale ai contenuti, grazie a una rete distribuita in 91 Paesi. Che si tratti di guardare film non disponibili in Italia, scaricare file in sicurezza o navigare liberamente anche da reti pubbliche, PIA garantisce sempre privacy, velocità e libertà d’azione.

L'offerta da 1,99€/mese è attivabile per un periodo limitato, con 30 giorni di rimborso garantito. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Private Internet Access.

