Protezione garantita con Norton Antivirus: prezzi a partire da 19,99€

Quando navighi online, sei consapevole che i tuoi dispositivi e la tua privacy è sempre a rischio. Minacce come virus, malware, ransomware e hackeraggio sono all’ordine del giorno. Ecco perché diventa fondamentale fare affidamento a strumenti efficaci che garantiscono totale protezione.

Una di queste soluzioni è Norton Antivirus, che protegge contro tutte le minacce digitali odierne. Andiamo a vedere i vantaggi che offre, tra cui gli imperdibili prezzi a partire da 19,99€.

Norton Antivirus: protezione garantita a prezzi imbattibili

La sicurezza online sta diventando un aspetto fondamentale, soprattutto per chi naviga spesso per lavoro oppure per svago. Norton Antivirus è senza dubbio l’alleato migliore.

Grazie alla protezione completa contro virus, malware e minacce informatiche, la sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua privacy è garantita.

Attualmente, l’azienda offre sconti fino al 66% per il primo anno di abbonamento. Il più economico è Norton Antivirus Plus, che costa soltanto 19,99 euro.

Se desideri una soluzione più completa e avanzata, Norton 360 Deluxe è l'offerta migliore. Grazie allo sconto del 66%, invece di pagare 104,99 euro pagherai soltanto 34,99 euro per il primo anno. Con il pacchetto Norton 360 Deluxe otterrai:

protezione per 5 dispositivi (PC, Mac, tablet o telefoni);

difesa contro virus, malware, ransomware;

promessa di protezione al 100% contro i virus;

connessione a Internet privata tramite VPN ;

; monitoraggio del Dark Web;

protezione minori;

50 GB di backup nel cloud.

La promozione lanciata da Norton Antivirus è pensata per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Si parte con Norton Antivirus Plus, che costa soltanto 19,99 euro e protegge un solo dispositivo tra PC, Mac, tablet o smartphone, per arrivare a una soluzione più completa come Norton 360 Deluxe.

Affrettati a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze, perché la promozione è a tempo e potrebbe finire da un momento all’altro. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati OGGI STESSO.

