Protezione e privacy online complete con il software all-in-one di Norton

Per una protezione e una privacy online complete un buon antivirus non è più sufficiente. Internet è cambiato, noi stessi siamo diversi. Ed ecco perché le principali aziende di sicurezza informatica hanno cambiato la loro strategia, potenziando i loro prodotti per la cybersecurity. Tra loro anche Norton, che di recente ha rivoluzionato la sua offerta con Norton 360, una suite pensata appositamente per la protezione di tutta la famiglia con antivirus e VPN incluse. Il piano più completo è Norton 360 Advanced, la soluzione definitiva non solo per proteggersi da truffe, malware, phishing e quant'altro, ma anche per navigare in privato e salvaguardare la propria identità, sia nella realtà di tutti i giorni che sui social.

In questi giorni il piano Advanced della suite Norton 360 è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, per effetto di uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino (44,99 euro). Il pacchetto in questione offre una protezione per 10 dispositivi in contemporanea, tra PC Windows, Mac, smartphone o tablet. Al termine del primo anno, il piano si rinnova a 134,99 euro all'anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

I principali punti di forza di Norton 360 Advanced

L'adesione al piano più completo della nuova piattaforma di sicurezza Norton 360 offre una protezione dalle minacce in tempo reale, grazie all'antivirus pluripremiato di Norton. Alla sicurezza online si somma la privacy: merito di Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di navigare in completo anonimato senza alcun tracciamento della propria attività. Tra gli altri elementi di forza del piano vi è la funzionalità Social Media Monitoring, che aiuta a mantenere i propri account sui social network più sicuri, monitorando eventuali attività rischiose, appropriazioni di account e contenuti inappropriati.

L'offerta in corso sul sito di Norton è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.