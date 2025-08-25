Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Protezione e anonimato online a soli 1,59€ al mese? Si, con TotalAV

Con TotalAV puoi avere protezione informatica e privacy online insieme con uno sconto pazzesco. Non solo: incluso c'è anche l'ad block.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 25 ago 2025
Mettere al sicuro i propri dati digitali oggi è ancora più conveniente. TotalAV propone una promozione speciale che consente di ottenere, in un unico abbonamento annuale, antivirus, VPN illimitata e ad blocker al prezzo ridotto di 1,59€ al mese, con un risparmio netto di 80€ annuali rispetto al costo standard di 99€.

L'offerta è disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale. Nelle prossime righe la spieghiamo più dettagliatamente.

Perché scegliere TotalAV

In origine sviluppato come antivirus, TotalAV si è rapidamente affermato come soluzione di cybersicurezza completa, grazie alla sua efficacia nell'individuare e bloccare minacce come virus, trojan, spyware e ransomware. La protezione è disponibile non solo per computer, ma anche per smartphone e tablet, così da garantire sicurezza a 360° su tutti i dispositivi.

Al software antivirus si aggiunge una VPN senza limiti, che consente di mascherare l'indirizzo IP e navigare con privacy assoluta, specialmente quando si usano reti Wi-Fi pubbliche. Infine, l'ad blocker integrato elimina pubblicità invasiva e pop-up, velocizzando il caricamento delle pagine e migliorando l'esperienza di navigazione.

Grazie a questa promozione, puoi avere 12 mesi di protezione completa con TotalAV a soli 19€ . Una soluzione ideale per chi desidera un pacchetto di sicurezza completo e affidabile senza dover spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

