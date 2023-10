Protezione dei dati: l'offerta di Internxt in sconto per il primo anno

Internxt è una piattaforma di archiviazione di dati in cloud sicura e conveniente. Offre molti GB di spazio per salvare file pesanti.

Durante il mese di ottobre, Internxt offre un piano gratuito a vita con 10 GB di spazio. Inoltre, per festeggiare il Cyber Security Awareness Month, la piattaforma offre un grande sconto del 80% sul prezzo originario dell'abbonamento per il primo anno per i nuovi iscritti.

Proteggi i tuoi file con Internxt, la soluzione sicura e comoda per l'archiviazione

Internxt è la soluzione ideale per gestire i tuoi file in modo efficiente e sicuro. Offre tre servizi principali: Drive, Photos e Send.

Con Drive, puoi salvare qualsiasi tipo di documento, mentre Photos è perfetto per archiviare i tuoi file multimediali. Se hai bisogno di inviare file di grandi dimensioni, il servizio Send è ciò di cui hai bisogno.

La priorità di Internxt è la sicurezza dei tuoi file. Tutti i file condivisi, inclusi immagini, video e documenti, vengono inviati in modo rapido e protetti da crittografia end-to-end. Puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, ci sono piani premium che si adattano alle tue esigenze. Se scegli la soluzione annuale, puoi beneficiare di uno sconto dell'80% per 12 mesi.

Il primo bundle offre 20 GB a soli 2,14 euro al mese, mentre il secondo offre 200 GB a soli 8,38 euro al mese. Tuttavia, quello più conveniente è il terzo, che offre 2 TB di spazio a soli 21,58 euro al mese.

Ogni piano di Internxt, incluso quello gratuito, offre accesso totale a tutti i servizi. È possibile archiviare e condividere file criptati e accedere al tuo account da qualsiasi dispositivo.

Gli account creati sono completamente anonimi. Inoltre, se si sceglie il piano premium e decidi poi di annullare l'abbonamento, Internxt offre un rimborso totale se disdici entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

