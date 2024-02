Protezione completa per 5 dispositivi: Norton 360 Deluxe in offerta speciale

Ti piacerebbe avere protezione completa da tutte le insidie della rete, come virus, hacker e spie? E se ti dicessi che puoi averlo per 5 dispositivi diversi, a un prezzo incredibile? Questa è la proposta di Norton 360 Deluxe, la suite che ti offre tutto quello che ti serve per la tua sicurezza online.

Antivirus, VPN e controllo genitori: tutto in uno per una protezione completa

Norton 360 Deluxe è una soluzione completa e integrata che include l’antivirus in tempo reale, la VPN illimitata e il controllo parentale. Questo significa che puoi:

difendere i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e attacchi informatici, grazie al potente motore di Norton, leader nel settore della sicurezza informatica;

i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e attacchi informatici, grazie al potente motore di Norton, leader nel settore della sicurezza informatica; navigare in modo anonimo e sicuro , senza lasciare tracce e senza rischiare di essere spiato o bloccato, grazie alla VPN inclusa, che ti permette di accedere a qualsiasi sito o servizio, anche quelli geograficamente limitati;

, senza lasciare tracce e senza rischiare di essere spiato o bloccato, grazie alla VPN inclusa, che ti permette di accedere a qualsiasi sito o servizio, anche quelli geograficamente limitati; monitorare e proteggere i tuoi figli quando usano internet, grazie al controllo parentale, che ti consente di impostare limiti di tempo, filtri e restrizioni, e di ricevere report sulle loro attività online.

Sai qual è la cosa migliore? Che puoi avere tutto questo per 5 dispositivi, che siano PC, Mac, smartphone o tablet. Così puoi proteggere te stesso e la tua famiglia, senza dover acquistare più software diversi.

Se ti stai chiedendo quanto costa tutto questo, preparati a rimanere sorpreso, perché Norton 360 Deluxe è in offerta speciale, con uno sconto del 66% per il primo anno.

Questo significa che puoi avere una protezione completa per 5 dispositivi a soli 34,99 € per il primo anno, invece di 104,99 €. Un’occasione da non perdere, se vuoi avere la tranquillità di navigare in rete senza preoccupazioni.

Non aspettare, approfitta subito dell’offerta e acquista Norton 360 Deluxe dal sito ufficiale. Ti basteranno pochi minuti per installarlo e attivarlo sui tuoi dispositivi, e potrai goderti la tua esperienza online in tutta sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.