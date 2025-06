Protezione completa con TotalAV: 3 strumenti in 1 offerta imperdibile a soli 19€ con l'Ultra Deal

Con TotalAV arriva il pacchetto Ultra Deal, ovvero Antivirus + VPN + AdBlock al prezzo di un aperitivo (con olive, patatine e vista tramonto inclusi). Reggiti forte per il prezzo: solo 19€ per il primo anno!

Il trio delle meraviglie: Antivirus, VPN e AdBlock

Non uno, non due, ma tre strumenti in uno per dire addio a virus, tracciamenti pubblicitari e occhi indiscreti.

Antivirus eccezionale

TotalAV è un antivirus che non dorme mai. Rileva e blocca virus, malware, ransomware e altri mostriciattoli digitali ancora prima che tu ti accorga della loro esistenza. E lo fa con discrezione, senza rallentare il tuo dispositivo.

VPN integrata

Hai presente quei siti che ti dicono “contenuto non disponibile nella tua area”? Con la VPN di TotalAV puoi dirgli “ciao ciao” e accedere in sicurezza a contenuti da tutto il mondo, proteggendo la tua identità digitale anche quando ti colleghi dal Wi-Fi del bar.

AdBlock sempre attivo

Navigare senza pubblicità invasive è come camminare a piedi scalzi su un prato fiorito. L’AdBlock di TotalAV ti regala proprio questa sensazione: niente più banner fastidiosi, pop-up indecenti o video pubblicitari che partono a tutto volume mentre sei in call con il capo.

Il bello? Questo Ultra Deal ti offre tutti e tre i servizi in un solo pacchetto scontato, con un prezzo annuale davvero mini. Vai sul sito ufficiale di TotalAV, scegli il piano Ultra Deal, installalo e rilassati: a tutto il resto pensa lui. Funziona su Windows, macOS, Android e iOS, quindi puoi proteggere praticamente tutto: dal tuo computer alla suoneria vintage che hai ancora sul telefono. L'offerta è limitata, quindi non attendere oltre e cogli al volo questa occasione a soli 19€ per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.