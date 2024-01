Protezione al top a un prezzo accessibile: Norton Antivirus è la scelta ideale

La sicurezza digitale di questi tempo è diventata fondamentale per ognuno di noi. Ecco perché Norton Antivirus ha studiato dei pacchetti che consente agli utenti di avvantaggiarsi di una protezione al top.

Se la tua priorità è quella di proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi, Norton ti propone offerte uniche e convenienti sui suoi pacchetti di protezione. Andiamo a scoprirle.

Norton Antivirus: protezione al top SEMPRE

Norton Antivirus è famoso per le sue soluzioni di protezione dalle minacce informatiche. Queste soluzioni sono state pensate in modo semplice, per andare incontro anche a coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia.

Partiamo dalla soluzione basilare Norton Antivirus Plus, che puoi acquistare al prezzo scontato di 19,99 euro per il primo anno. Oltre alla protezione da malware e virus, avrai a disposizione 2 GB di spazio per il backup nel cloud.

Salendo di livello, ecco Norton 360 Standard (prezzo sconto di €29,99 nel primo anno). Questa soluzione integra funzioni extra, come Secure VPN privata e 10 GB di backup nel cloud.

Subito dopo c’è Norton 360 Deluxe, pensato per le famiglie e per più dispositivi (fino a 5). Questo bundle offre il monitoraggio del Dark Web, la protezione per i minori e 50 GB di spazio per il backup nel cloud. Costo? 34,99 euro per il primo anno.

Infine, Norton 360 Premium, il top di gamma dell’azienda. Oltre alla copertura estesa fino a 10 dispositivi, puoi disporre di 75 GB per il backup nel cloud, di Secure VPN e di un potente password manager. Il pacchetto costa solo €44,99 per il primo anno.

Se vuoi proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online in modo efficace, clicca sul bottone qui sotto e scegli il pacchetto Norton a te più congeniale per una protezione al top.

