Proteggiti online con Proton VPN risparmiando il 57%

Proton VPN è un altro buon servizio per navigare in sicurezza e in totale anonimato a un prezzo veramente basso. Sfruttando lo sconto del 57% è possibile acquistare il piano biennale a soli 4,99€ al mese.

Perché scegliere Proton VPN?

Come tutte le VPN, Proton VPN consente di cifrare il traffico in un tunnel crittografato, così che password e dati di navigazione rimangano al sicuro e siano illeggibili a terzi, anche quando ci si collega a connessioni pubbliche, come le reti Wi-Fi dei centri commerciali o di un locale.

In questo modo sarà sempre possibile mantenere privata la propria privacy e i relativi dati di navigazione. Proton non registra inoltre alcuna attività da parte dell'utente, ne la condivide con aziende di terze parti.

Proton consente di accedere a qualsiasi sito web o contenuto senza restrizioni geografiche. Allo stesso modo è possibile risparmiare sul costo di alcuni servizi come i biglietti aerei.

Cosa offre Proton

Proton VPN si pone l'obbiettivo di rendere la privacy online accessibile a tutti. È infatti anche disponibile in versione gratuita per un solo dispositivo ed è un'utilissima opzione se volete provarla prima di acquistar un piano a pagamento.

Il piano di due anni in offerta consente di utilizzare la VPN su un massimo di 10 dispositivi, al massimo della velocità grazie a più di 2950 server presenti in oltre 65 paesi. Ciò consente anche di guardare contenuti in streaming ad alta risoluzione, senza rallentamenti.

È disponibile sulla maggior parte delle piattaforme, come Windows, MacOS, Android, iOS, Linux e Chromebook. Con Proton sono disponibili anche delle funzionalità aggiuntive, tra cui un blocco integrato per annunci, tracker e malware, oltre a un supporto prioritario per l'assistenza con chat dal vivo e accesso ai server veloci per il download P2P/Bit Torrent.

Proton, come molti altri servizi, è completamente rimborsabile entro 30 giorni dall'acquisto.

