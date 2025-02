Proteggiti dallo stalking online con Alternative ID, a 2,19€/mese

La protezione della propria identità digitale è fondamentale in un’epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più diffuse. Surfshark Alternative ID ti aiuta a mantenere la tua privacy al sicuro, generando un’identità digitale alternativa per registrarti su siti web e servizi online senza esporre i tuoi dati reali. Con questa funzione, eviti spam, tracciamenti indesiderati e proteggi la tua email primaria da potenziali abusi.

Attivando il piano biennale Surfshark Starter, puoi ottenere Alternative ID a soli 2,19€ al mese, con uno sconto dell’86% e 3 mesi extra gratuiti. Ecco tutti i dettagli sul funzionamento di questo strumento e sugli altri servizi inclusi nel pacchetto.

Come funziona Alternative ID di Surfshark

Surfshark Alternative ID crea un’identità digitale temporanea e sicura, perfetta per iscrizioni anonime a servizi online senza dover condividere i tuoi dati personali, protezione della tua email principale da spam e phishing ed evitare tracciamenti indesiderati, migliorando la tua sicurezza online.

Oltre a Alternative ID, il pacchetto offre un set completo di strumenti per una protezione totale:

VPN con dispositivi illimitati : naviga in modo sicuro su qualsiasi dispositivo senza limiti di connessione;

: naviga in modo sicuro su qualsiasi dispositivo senza limiti di connessione; Ad Blocker : blocca pubblicità invasive e tracker che monitorano la tua attività online;

: blocca pubblicità invasive e tracker che monitorano la tua attività online; Pop-up Blocker : elimina finestre fastidiose e interruzioni durante la navigazione;

: elimina finestre fastidiose e interruzioni durante la navigazione; Bypasser: seleziona quali app o siti possono accedere a Internet senza passare per la VPN, garantendo maggiore flessibilità.

Per un periodo limitato, il piano biennale Surfshark Starter è disponibile a soli 2,19€ al mese, con uno sconto dell’86% e 3 mesi extra gratuiti. Non aspettare, vai sul sito di Surfshark e proteggi la tua privacy online con Alternative ID e tutti gli altri strumenti avanzati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.