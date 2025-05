Proteggiti dalle truffe online con Norton antivirus: prova gratis 30 giorni

L'introduzione dell'intelligenza artificiale ha portato con sé anche nuove sfide in ambito di sicurezza online, tra cui l'incremento dei tentativi di phishing sempre più sofisticati. Le e-mail truffaldine sono diventate molto più convincenti e mirate, spesso mirate a rubare dati sensibili come le credenziali bancarie degli utenti.

Perciò è fondamentale avere a disposizione una piattaforma che unisca in un unico strumento soluzioni efficaci contro i pericoli del web. Una delle scelte migliori è Norton antivirus 360, una suite di sicurezza avanzata progettata per proteggere dispositivi, privacy online e identità degli utenti.

Il piano più completo, Norton 360 Advanced, include l'antivirus pluripremiato, una VPN per la protezione della connessione e una serie di strumenti dedicati alla protezione dell'identità. Attualmente, il piano annuale è disponibile a 44,99€, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino, rappresentando un’opportunità imperdibile. Ma, prima di sottoscriverlo, è possibile usufruire di una prova gratuita per 30 giorni. Per attivarla basta andare sul sito di Norton.

Come Norton antivirus protegge dal phishing

Per combattere efficacemente il phishing, è essenziale disporre di un software antivirus che sia non solo potente, ma anche costantemente aggiornato per rilevare le ultime minacce. Norton 360 Advanced offre proprio questo, con una protezione avanzata contro malware, virus e truffe online, con un’attenzione particolare alle minacce di phishing.

Oltre all'antivirus, il piano include anche un servizio di assistenza per il ripristino dell'identità, che si rivela fondamentale se un attacco di phishing riesce a sottrarre informazioni personali. In tal caso, gli utenti possono contare sul supporto degli esperti Norton, che li guideranno passo dopo passo per recuperare la propria identità online.

Un abbonamento annuale a Norton antivirus è disponibile ora a soli 44,99€, un prezzo decisamente conveniente rispetto ai 134,99€ di listino. Con questa offerta, puoi proteggere fino a dieci dispositivi, assicurando una protezione completa per te e la tua famiglia. Ma ora c'è un ulteriore incentivo la prova gratuita di 30 giorni, che ti permette di testare il servizio.

