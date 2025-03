Proteggiti dal phishing in aumento con Avast, ora con il 55% di sconto

Nel panorama delle minacce informatiche, il phishing continua a essere uno dei pericoli più diffusi e insidiosi. Per contrastarlo in modo efficace, è fondamentale affidarsi a strumenti di sicurezza completi e affidabili. Tra questi, Avast Premium Security si distingue per la capacità di bloccare tentativi di phishing, riconoscendo in tempo reale i siti fraudolenti che cercano di rubare password, dati bancari o informazioni personali.

E oggi, grazie all’offerta di primavera, è possibile ottenere questa protezione a un prezzo speciale scontato del 55%. Solo 42,29€ per il primo anno (anziché 93,99€), equivalente a 3,52€/mese, per fino a 10 dispositivi.

Phishing? Avast lo riconosce e lo blocca

Con la crescente sofisticazione degli attacchi di phishing, spesso mascherati da siti affidabili o email apparentemente innocue, è essenziale disporre di una protezione che sia in grado di identificare e bloccare i tentativi prima che sia troppo tardi. Avast Premium Security offre una barriera efficace contro questo tipo di attacco, segnalando in tempo reale l’accesso a siti sospetti e impedendo il furto di dati sensibili.

Oltre a proteggerti dai siti di phishing, Avast Premium Security include una suite di funzionalità pensate per offrire una sicurezza a 360 gradi su ogni dispositivo:

Blocco di virus e malware : rilevamento avanzato di minacce digitali in tempo reale;

: rilevamento avanzato di minacce digitali in tempo reale; Difesa contro il ransomware : protegge i tuoi file personali da accessi non autorizzati e criptazioni malevoli;

: protegge i tuoi file personali da accessi non autorizzati e criptazioni malevoli; Controllo della rete Wi-Fi : verifica se la rete a cui sei connesso è sicura o vulnerabile;

: verifica se la rete a cui sei connesso è sicura o vulnerabile; Evita siti Web falsi e contraffatti : riconosce i portali pericolosi prima che tu possa inserire dati sensibili;

: riconosce i portali pericolosi prima che tu possa inserire dati sensibili; Protezione da attacchi remoti: impedisce a terzi di accedere da remoto al tuo computer.

La copertura è valida per un massimo di 10 dispositivi, quindi ideale per mettere al sicuro l’intera famiglia o l’intero set di dispositivi di un piccolo team.

La promo di primavera rende Avast Premium Security ancora più conveniente: solo 42,29€ per il primo anno, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo originale di 93,99€. Vai sul sito di Avast e proteggi fino a 10 dispositivi e naviga in rete senza preoccupazioni, anche di fronte ai tentativi di phishing più sofisticati.

