Proteggiti dai WiFi pubblici: usa ExpressVPN, ora in sconto

Navigare in sicurezza, anche fuori casa, oggi è possibile - e conveniente. Con la nuova offerta ExpressVPN puoi attivare il piano biennale con uno sconto del 60%, pagando solo 4,87€ al mese, e ottenere 4 mesi extra gratuiti.

Una soluzione ideale per chi viaggia spesso, lavora da remoto o semplicemente si connette spesso a reti WiFi pubbliche - negli aeroporti, nei bar o in hotel - dove il rischio per i dati personali è sempre dietro l'angolo.

Navigazione privata, connessione stabile e zero tracciamenti: ecco perché ExpressVPN è così apprezzata

ExpressVPN è una delle VPN più affidabili al mondo, pensata per garantire privacy totale e protezione dei dati. Quando ci si collega a una rete non protetta, i propri dati possono essere facilmente intercettati: ExpressVPN crea un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e Internet, impedendo l'accesso a terze parti, inclusi hacker, tracker pubblicitari o provider di rete.

Ma la sicurezza non è l'unico vantaggio. Grazie al protocollo Lightway - sviluppato internamente - la connessione è veloce, stabile e ottimizzata anche per lo streaming. Il sistema si adatta al cambio di rete (es. da WiFi a 4G) senza disconnessioni, ideale per chi lavora in mobilità.

Tra le altre funzionalità più apprezzate:

Split tunneling , per scegliere quali app passano attraverso la VPN;

, per scegliere quali app passano attraverso la VPN; Kill switch automatico , che blocca la connessione se la VPN si interrompe;

, che blocca la connessione se la VPN si interrompe; Accesso globale a più di 3.000 server in 105 Paesi, per superare blocchi e restrizioni geografiche;

a più di 3.000 server in 105 Paesi, per superare blocchi e restrizioni geografiche; Compatibilità con tutti i dispositivi: Windows, macOS, Android, iOS, router e smart TV.

E se qualcosa non funziona? C'è il supporto clienti attivo 24/7 via chat, in italiano.

Con questa offerta, ExpressVPN ti permette di mettere al sicuro la tua vita digitale a meno di 5€ al mese, con 4 mesi gratis inclusi nel piano biennale. Non ci sono limiti di banda o vincoli particolari: puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un solo account.

Attivala ora direttamente dal sito ufficiale di ExpressVPN, prima che la promozione venga ritirata.

