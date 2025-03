Proteggiti dai rincari di luce e gas: con Octopus hai il prezzo bloccato

Il mercato dell'energia è sempre più soggetto a oscillazioni dei prezzi, causate da fattori geopolitici e dalle turbolenze della finanza internazionale. Per evitare spiacevoli sorprese in bolletta, Octopus Energy propone l'offerta Fissa 12M, che consente di bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, proteggendoti da eventuali rincari fino a marzo 2026. Per scoprire la promo basta andare sul sito di Octopus.

Con Octopus Energy risparmi per un anno sul costo di luce e gas

Questa promozione è attivabile fino al 18 marzo, quindi se desideri un po' di tranquillità e mettere al sicuro il tuo budget, ti conviene approfittarne subito. Con l'offerta Fissa 12M, sarai al riparo dalle fluttuazioni del mercato, garantendoti una spesa energetica stabile anche in periodi di incertezza economica.

In alternativa, Octopus Energy propone anche l'offerta Flex, che segue direttamente l'andamento del mercato. Entrambe le soluzioni prevedono un costo di commercializzazione fisso: 96€ per la tariffa Fissa e 108 euro per quella Flex. Oltre ai costi indipendenti dal fornitore, come quelli per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte e i costi di regolazione.

Oltre alla convenienza economica, scegliere Octopus Energy significa anche fare una scelta sostenibile: l'energia fornita è 100% green, prodotta interamente in Italia da fonti rinnovabili. Un plus che permette di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare alla qualità del servizio.

L'attivazione dell'offerta è semplice e veloce: bastano meno di 2 minuti e ti serve solo una bolletta recente. Inoltre, se hai dubbi o necessiti di supporto, puoi contare su un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre pronto ad aiutarti e rispondere a ogni tua domanda.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: visita il sito di Octopus, confronta le offerte e scegli quella più adatta alle tue esigenze. Blocca oggi stesso il prezzo dell'energia e affronta il futuro con maggiore serenità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.