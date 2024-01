Proteggiti contro gli spyware con Incogni

Chiamate indesiderate provenienti dai call center, sms pubblicitari di ogni tipo, e-mail spam che riempiono la casella di posta elettronica. Molti utenti si trovano bersagliati continuamente dagli spyware. Tutta colpa della cessione involontaria dei loro dati personali online.

Come fermare questo fenomeno ormai diventato davvero fastidioso e insopportabile? La soluzione si chiama Incogni, un servizio che consente di eliminare immediatamente i propri dati dai data broker.

Se ti stai chiedendo cosa sono i data broker, si tratta di aziende che si occupano di raccogliere i dati direttamente oppure li acquistano da altre aziende (tipo una società di carte di credito), aggregando tali informazioni con dati provenienti da altre fonti, come quelle offline.

Incogni rimuove in sicurezza e velocemente i dati: ecco come

Incogni, servizio di abbonamento offerto da Surfshark, è un servizio molto conosciuto nel settore delle VPN. L’intento degli sviluppatori è quello di aiutare gli utenti a proteggere le proprie informazioni personali.

Incogni offre diversi servizi, tra cui la capacità di rimuovere i dati dei clienti dai data broker che li hanno raccolti, commercializzati o venduti. Inoltre, impedisce che le terze parti entrino in possesso delle informazioni personali degli utenti, togliendoli di fatto dal mercato.

Per aiutare gli utenti a sbarazzarsi dello spyware, Incogni ha lanciato un'offerta imperdibile sul piano annuale, disponibile adesso a soli 6,49 dollari al mese invece di 12,99 dollari (prezzo scontato del 50%).

Se ti abboni a Incogni, potrai godere di tutti i vantaggi a un prezzo SUPER. Inoltre, se non sei soddisfatto da questo servizio, poi richiedere entro 30 giorni dalla data di acquisto il rimborso completo.

Non continuare a esporre la tua privacy ad attività di raccolta dati da parte di società di terze parti. Abbonati a Incogni per rimuovere i tuoi dati raccolti dai data broker e navigare in sicurezza. La tua privacy è importante, ricordalo, e Incogni si impegna a proteggerla.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.