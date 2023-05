La sicurezza tua, della tua famiglia e della tua casa non va mai sottovalutata. Ora puoi acquistare la telecamera da interno Imou scontata del 45%. In pratica è come se la pagassi la metà del prezzo.

Dall'attuale costo di mercato di 54,99 euro adesso te la porti a casa spendendo solamente 29,99 euro. Praticamente stai risparmiando 25 euro.

Telecamera da interno Imou: vista panoramica, rilevamento umano e molto altro ancora

La telecamera da interno wi-fi, ora in super sconto, è dispone di obiettivo per la visione notturna a infrarossi e di immagini ad alta risoluzione in 1080p. Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°, crea una copertura pari a 360°. In questo modo puoi posizionarla dove vuoi e visualizzare l'intera stanza.

Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando i falsi allarmi innescati per esempio da insetti volanti o animali domestici. In seguito al rilevamento viene immediatamente inviata una notifica sul tuo telefono. Questa telecamera wi-fi interno controlla le aree importanti della tua casa 24/7. Puoi poi decidere le zone da sorvegliare. Inoltre A rilevamento avvenuto la telecamera attiva una forte sirena in modo tale da far scappare gli intrusi. Inoltre questa telecamera presenta un microfono integrato e un altoparlante ad alta potenza che consentono di ricevere i suoni in modo chiaro e per esempio confortare il nostro bambino o animale domestico indipendentemente da dove ci troviamo. Vi è anche la possibilità di condividere il video con la tua famiglia fino ad un massimo di 6 persone.

E infine archiviazione flessibile e protezione della tua privacy. Puoi semplicemente fare clic sull'app per nascondere l'obiettivo della videocamera se non vuoi fare la rivelazione di movimento quando per esempio sei a casa. Inoltre le immagini e i video nella tua nuova telecamera di sorveglianza possono essere archiviati su Cloud o scheda Micro SD, i dati e privacy sono salvaguardati in modo sicuro.

La telecamera da interno Imou oggi è tua con un risparmio netto di ben 25 euro. Prendila adesso.

