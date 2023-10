Proteggiti con Kaspersky Plus: 59% di sconto per 5 dispositivi

Ora puoi migliorare la sicurezza dei tuoi dispositivi domestici o d'ufficio in modo efficace e semplice grazie a Kaspersky Plus.

Questa soluzione completa ti consente di proteggere al massimo i tuoi dispositivi, garantendo la massima tranquillità in un mondo digitale sempre più complesso e pericoloso.

Ecco perché Kaspersky offre ora uno sconto incredibile del 59% sull'acquisto del pacchetto, che ti permette di ottenerlo a soli 64,99€ invece di 158,98€.

Il pacchetto Kaspersky Plus include una serie di funzionalità avanzate che ti aiuteranno a mantenere i tuoi dispositivi sicuri e perfettamente protetti.

Una delle principali caratteristiche di questo pacchetto è la sua VPN, che ti consente di navigare in modo completamente anonimo e sicuro su Internet, proteggendo la tua privacy e garantendo che nessuno possa spiare le tue attività online.

Kaspersky Plus: proteggi i tuoi dispositivi con la soluzione perfetta

Kaspersky Plus offre un antivirus che protegge dagli attacchi informatici come malware, ransomware, spyware e accessi non autorizzati.

La protezione multilivello rileva e blocca tempestivamente queste minacce, eliminandole dal sistema. Inoltre, include una protezione dedicata per bloccare gli accessi non autorizzati, come anti-ransomware, blocco degli attacchi alla rete, firewall e protezione dal cryptojacking. Quest'ultima impedisce l'utilizzo a distanza delle risorse dei sistemi per il mining.

Kaspersky è un software che può ripristinare il PC anche dopo un'infezione, grazie agli strumenti per la rimozione delle minacce e alla scansione dei rootkit.

Può anche esaminare il software installato per prevenire possibili infezioni e bloccare tracker, annunci, webcam e microfono. Inoltre, ha una VPN integrata per garantire l'anonimato durante la navigazione.

Kaspersky Plus offre strumenti per migliorare le prestazioni dei dispositivi, come la pulizia delle unità di archiviazione e l'ottimizzazione del sistema. Inoltre, mantiene aggiornati software e driver per garantire la sicurezza.

È compatibile con diversi sistemi operativi e attualmente è disponibile una promozione per proteggere tutti i dispositivi.

