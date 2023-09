Proteggi fino a 5 dispositivi con Avira Prime a soli 5€

Risparmia ora il 40% con Avira Prime e proteggi fino a 5 dispositivi con un prezzo ridotto a soli 5€ al mese, anziché 8,75€. Avira è un antivirus completo di numerose funzionalità e assicura la massima protezione dalle minacce più recenti.

Include avvisi di violazione in tempo reale e oltre 30 strumenti di ottimizzazione per migliorare le prestazioni del sistema.

Avira Prime: un pacchetto antivirale completo scontato del 40%

Avira Prime è dotato di un efficace antivirus in grado di contrastare tempestivamente attacchi informatici di qualsiasi tipo, come virus, malware, accessi non autorizzati e altro. Basta un solo clic per eseguire una scansione in tutto il sistema per ricercare virus, password deboli, app obsolete e reti vulnerabili, avendo così a disposizione tanti strumenti che richiederebbero l'installazione di ulteriori applicazioni, in un solo posto.

Il servizio offerto da Avira vi da accesso a tutti gli strumenti necessari per proteggere privacy, garantendo al tempo stesso prestazioni più elevate per il sistema. A un prezzo veramente basso è possibile proteggere fino a 5 dispositivi e la compatibilità è assicurata con tutti i principali ecosistemi, tra PC Windows, Mac, Android, iOS e browser. Un'unica soluzione vi da la possibilità di soddisfare tutte le vostre esigenze.

Avira Prime adotta inoltre una politica "a conoscenza zero". Come molti servizi in vendita, non ha accesso ai tuoi dati personali, facendo uso di una crittografia di alto livello, prevenendone così la cessione a terzi e il loro possibile utilizzo per scopi fraudolenti.

Tra le funzionalità aggiuntive, è presente una VPN illimitata che rende privati i dati di navigazione, indirizzando il traffico in dei server privati. In questo modo è possibile connettersi in sicurezza anche nelle reti Wi-Fi pubbliche. In più, accederete senza alcun limite regionale a siti e contenuti multimediali.

Con l'estensione Browser Safety, Avira Prime blocca anche i siti infetti o potenzialmente pericolosi, così come i tracker e la pubblicità invadente, restituendovi un'esperienza di navigazione fluida e pulita.

Approfittate ora dello sconto e rimanete protetti a un prezzo stracciato!

