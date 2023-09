Proteggi un numero illimitato di dispositivi con McAfee Advanced

McAfee Advanced è un nuovo pacchetto antivirale che ha una particolarità non presente nel resto dei prodotti: consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi. Offre anche altre funzionalità, come una VPN sicura, un gestore per le password, un firewall e un servizio di monitoraggio per l'identità.

Grazie alla promozione, è possibile acquistare Advanced a 64,95€ per il primo anno, anziché 149,95€, per un risparmio totale di 85€.

McAfee Advanced: protezione senza limiti per i tuoi dispositivi

McAfee Advanced consente di proteggere qualsiasi dispositivo senza alcun limite di numero, che si tratti di PC Windows, Mac, smartphone o tablet Android o iOS. In tutti i casi sarà possibile beneficiare di un antivirus efficace, in grado di proteggere sia i dispositivi che le informazioni personali dalle minacce più recenti.

La VPN integrata si attiva automaticamente quando vi collegate in reti non sicure, cifrando il traffico e instradandolo in dei server privati, così da garantire un perfetto anonimato e la protezione dei dati di navigazione. A ciò si aggiunge un firewall, per il controllo e il blocco delle connessioni di rete non autorizzate in uscita e in ingresso nel vostro dispositivo.

McAfee Advanced offre anche un pratico gestore per le password, dove archiviare e gestire in sicurezza tutte le credenziali, in un unico posto. Il servizio di monitoraggio per l'identità consente di tenere sotto controllo fino a 10 indirizzi email e altri dati, con rinnovo automatico. Oltre a ciò, l'estensione browser per la protezione web consente di navigare evitando in automatico siti pericolosi o non sicuri. Il pacchetto vi fornirà anche dei consigli su come migliorare la sicurezza online, rinforzando qualsiasi punto debole.

Non manca neanche uno strumento per l'eliminazione definitiva di file importanti, che vi consente di non lasciare tracce per possibili recuperi. Una squadra di esperti dedicata sarà sempre disponibile per assistervi su qualsiasi evenienza. È compatibile con tutte le principali piattaforme, come Windows, Mac OS, iOS e Android.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.