Proteggi tutta la famiglia dalle truffe online con meno di 4€ al mese

Se di recente hai avuto a che fare con una truffa online, per cui stai ancora pagando le conseguenze, dovresti adoperarti affinché questo non accada più. Una delle soluzioni migliori in tal senso è affidarsi ad un prodotto come Norton 360 Advanced, il piano più avanzato della suite di sicurezza Norton 360: in questi giorni è in offerta a 44,99 euro per un anno, l'equivalente di 3,75 euro al mese.

Con il piano Advanced di Norton 360 sei in grado di proteggere tutta la famiglia da truffe, malware indesiderati, virus e tentativi di phishing. Inoltre, hai l'opportunità di navigare in modo sicuro e privato sfruttando una VPN affidabile e una protezione minori extra.

Proteggere la famiglia dalle truffe online con Norton

Tra le funzionalità principali del profilo Advanced si annovera una protezione avanzata dalle minacce informatiche in tempo reale, grazie alla quale è possibile salvaguardare le informazioni personali e finanziarie quando si è connessi alla rete Internet. Un'altra opzione importante è il backup del PC nel cloud, servizio che consente di salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da attacchi ransomware, furti di dispositivi e malfunzionamenti del disco rigido.

All'interno del piano di Norton 360 c'è anche la funzionalità Secure VPN, l'opzione che permette di navigare in completo anonimato attraverso l'utilizzo di una VPN. Quest'ultima permette di mantenere al sicuro i propri dati personali, oltre che le informazioni sensibili come password ed estremi dei conti bancari.

A tutto questo si aggiungono infine servizi quali Social Media Monitoring, Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio, che giocano un ruolo importante nel mantenere la propria identità online al sicuro. Infine, menzione speciale per Protezione minori, il servizio progettato per i genitori che desiderano gestire al meglio le attività online dei loro figli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.