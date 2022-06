Proteggi le tue password con NordPass a soli 1,09€ al mese

Uno dei principali obiettivi degli hacker è di individuare le password dei nostri principali servizi digitali.

Che si tratti di social network o, ancora peggio, di servizi bancari e finanziari, i malviventi del web sono alla costante ricerca di metodi per individuare le parole d'accesso.

Per proteggersi esistono diversi metodi piuttosto efficaci. Risulta d'obbligo, per esempio, realizzare password complesse e proteggerle attraverso l'identificazione a due fattori.

Per rendere tutto più semplice però, esistono dei software appositi per la gestione delle password. Scegliendo un software di questo tipo rinomato e affidabile come NordPass dunque, è possibile gestire qualunque tipo di parola d'accesso senza particolari precauzioni.

Il 59% di sconto sulla sottoscrizione NordPass è un'occasione imperdibile

Questo gestore di password è realizzato dagli stessi sviluppatori di NordVPN, una delle Virtual Private Network più famose e apprezzate al mondo. Si può dunque affermare che, a livello di sicurezza digitale, questo team ha ben poco rivali a livello globale.

Nello specifico, NordPass utilizza l'algoritmo si crittografia XChaCha20: si tratta del sistema più avanzato e sicuro attualmente disponibile, a testimonianza della bontà di questo strumento. Ma come lavora questo password manager?

NordPass salva le singole parole d'accesso, andando a compilare form e login che altrimenti andrebbero gestiti manualmente. La possibilità di utilizzare questo programma su più dispositivi e di sincronizzare le password, consente di rendere più veloce qualunque tipo di log a siti, piattaforme e app di qualunque tipo.

Un'utility apposita poi, permette anche di generare parole d'accesso complesse che, una volta memorizzate, non necessitano di alcun sforzo per poter essere riutilizzate.

Infine, NordPass merita ancora più attenzione vista la recente offerta a cui è sottoposto. Grazie al 59% di sconto infatti, questo potente strumento è ottenibile spendendo appena 1,09 euro al mese: una cifra ridicola vista la sua straordinaria utilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.