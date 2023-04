Proteggi i ricordi di famiglia (lato client) con questa promo pCloud

Non è Pasqua senza le promozioni pCloud: 2 TB di Family Plan per cinque utenti, con pCloud Encryption incluso nel prezzo a soli 500 euro una tantum: una combinazione vincente che ti permetterà di condividere spazio cloud con i tuoi cari e al tempo stesso usufruire delle funzionalità di crittografia avanzata made in pCloud.

Family Plan e pCloud Encryption: come funzionano

Immagina di avere tutti i tuoi preziosi ricordi digitali - foto, video e documenti - sempre a portata di mano e al sicuro in un unico luogo. Grazie a pCloud questo sogno diventa realtà per te e per altri quattro membri della tua famiglia. Con la sincronizzazione automatica dei file tra tutti i dispositivi collegati, potrai portare con te la tua intera galleria fotografica, senza occupare spazio prezioso nella memoria del tuo smartphone. Questa funzione è ottima anche per lavoratori e studenti, che potranno avere sempre a portata di mano documenti e file importanti. Inoltre, ci sono diverse opzioni di condivisione con altri utenti, anche se non iscritti al servizio, sia tramite link che attraverso cartella condivisa.

Grazie al piano famiglia pCloud, puoi condividere lo spazio di archiviazione con i tuoi cari, senza compromettere la tua privacy. Puoi scegliere la quantità di spazio da assegnare a ciascun membro, in modo da avere sempre il controllo su ciò che condividi e con chi. Inoltre, con pCloud Encryption incluso nel prezzo promozionale, puoi aggiungere un ulteriore livello di sicurezza a file e dati contenuti nel cloud. Non è necessario avere competenze tecniche avanzate per criptare i tuoi file: basta semplicemente collocarli nell'apposita cartella protetta. Tutti i file vengono crittografati lato client, ovvero prima di essere caricati sulla piattaforma cloud, per garantire la massima protezione dei tuoi dati.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile, che ti permetterà di ricevere uno sconto del 78% sull'acquisto a vita del piano Family da ben 2 TB e di pCloud Encryption. Questo è il momento perfetto per creare un ambiente digitale sicuro e condiviso con la tua famiglia.

