Proteggi PC e portafoglio con Kaspersky Premium, risparmiando 100€

Investire in Kaspersky Premium è la soluzione ideale per garantire che i vostri dispositivi siano adeguatamente protetti online quando fate acquisti, eseguite transazioni bancarie o quando il dispositivo è utilizzato da minori.

Il pacchetto include una serie di strumenti di sicurezza e un anno gratuito del servizio Safe Kids, che lo rendono la scelta perfetta per salvaguardare le vostre informazioni e la vostra tranquillità.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità: approfittate dello sconto del 50% e ottenete l'intero piano a soli 99,99 euro per il primo anno, invece dei soliti 99,99 euro per 10 dispositivi!

Kaspersky Premium, protezione ideale per tutti i dispositivi

Ottenete una protezione imbattibile per i tuoi dispositivi con Kaspersky Premium. Questo antivirus utilizza una protezione multilivello per bloccare malware, virus, ransomware, app spia e accessi non autorizzati, assicurando che i tuoi ecosistemi Windows, macOS, iOS e Android siano al sicuro dalle minacce.

Investite in questo prodotto per una maggiore sicurezza. La funzione di navigazione anti-phishing manterrà i vostri dati personali al sicuro bloccando i siti web identificati come pericolosi.

Il nostro di stalkerware vi avviserà di eventuali app che potrebbero tracciare la vostra attività, mentre la nostra protezione dei pagamenti e il controllo delle fughe di dati vi assicureranno che le vostre informazioni finanziarie siano al sicuro quando fate acquisti e terranno d'occhio eventuali violazioni che potrebbero colpire i vostri dati.

Con Kaspersky Premium, potrete beneficiare di un ulteriore livello di sicurezza grazie al firewall che monitora e blocca qualsiasi connessione in entrata e in uscita non autorizzata.

Inoltre, la VPN garantisce la vostra privacy durante la navigazione sul web, soprattutto quando siete connessi a reti Wi-Fi pubbliche, e vi permette di accedere a siti e contenuti da qualsiasi luogo.

Utilizzando funzioni di controllo parentale all'avanguardia, è possibile garantire la sicurezza dei minori dai potenziali pericoli di Internet.

Le statistiche forniscono informazioni sul tempo trascorso davanti allo schermo del dispositivo. L'offerta di protezione con Kaspersky Premium è da non perdere.

