Proteggi ora i tuoi account aziendali con 1Password

1Password è uno dei gestori password più avanzati per la protezione degli account aziendali, grazie al supporto delle più recenti tecnologie di cifratura e salvaguardia dei dati, oltre che per le moderne passkey.

Con piani disponibili per uso personale, aziendale e per sviluppatori, offre le soluzioni più adatte per ogni ambito, garantendo sempre il massimo della sicurezza per quanto riguarda le credenziali.

La specialità di 1Password: il supporto alle passkey

Una delle particolarità di 1Password è il supporto alle passkey. Questa tecnologia è pensata, per chi vuole, per sostituire i classici username e password e consente di aumentare notevolmente il livello di sicurezza per quanto riguarda gli accessi. Oltre a essere molto difficili da rubare sono anche decisamente più facili da usare, velocizzando molto la procedura di autenticazione. Per accedere non sarà infatti necessario digitare nulla, dato che il riconoscimento avviene con il dispositivo stesso, che funge da autenticatore riconoscendovi con impronta digitale o con il volto.

Ma come funziona? Invece di far uso di una password tradizionale, le passkey implementano delle chiavi pubbliche e private. Questo sistema è noto come "crittografia a chiave pubblica" e collega le chiavi pubbliche e private matematicamente tra loro.

La chiave pubblica è memorizzata dal sito al momento della registrazione, mentre quella privata viene tenuta al sicuro nel dispositivo per decrittografare i dati cifrati con la chiave pubblica. Le due chiavi funzionano come se fossero due pezzi di puzzle da unire. A differenza delle classiche password, le chiavi private non vengono mai condivise con il sito, elevando la sicurezza a un nuovo livello.

Cosa offre

1Password è uno dei primi gestori password a supportare questa tecnologia di autenticazione, ma offre ovviamente tante altre funzionalità. È ad esempio possibile proteggere anche dati documenti importanti, oppure creare casseforti con cui condividere in totale sicurezza credenziali e file con altri account.

Tra i diversi piani disponibili, Teams Starter Pack è attualmente quello con il miglior rapporto qualità prezzo, offrendo tutte le funzionalità per le aziende a soli 19,85$ (17.98€). È anche possibile provarlo gratuitamente per 14 giorni.

