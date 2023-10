Proteggi le tue password e risparmia fino al 58% con NordPass

Ogni servizio o piattaforma su internet (ad esempio i social network) richiede delle password per poter accedere. Com’è normale, a volte si finisce per dimenticarle, perderle o, peggio ancora, essere vittima di qualche furto di credenziali. Fortunatamente, sul web sono presenti dei password manager sicuri che permettono di risolvere questi problemi alla radice. NordPass è di certo uno dei migliori sul mercato. Si tratta di un gestore delle password che offre la sicurezza integrale dei dati inseriti. Puoi salvare le nuove password in un clic, accedere immediatamente ai siti preferiti e non solo. NordPass supporta anche le passkey, che permettono di accedere ai propri account utilizzando il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo scelto. Il servizio offre una versione base gratuita, ma limitata. Il vero affare sono però i piani Premium, disponibili con un incredibile sconto e 3 mesi gratis, ancora per poche ore.

I piani Premium di NordPass offrono in primis il salvataggio e la compilazione automatica delle password, ma anche la memorizzazione delle credenziali e dei dati delle carte di credito. Potrai anche mantenere la connessione attiva quando cambi dispositivo. Inoltre, potrai anche allegare file alle tue password. Con il piano Individuale annuale pagherai soltanto 1,69 euro al mese, risparmiando il 43% sul prezzo di partenza. Se cerchi maggiore convenienza, puoi approfittare dello sconto del 56% sull’opzione biennale, al prezzo di 1,29 euro al mese. Se hai bisogno di più account, puoi scegliere NordPass Family, che include fino a 6 profili. Il piano annuale ha un costo di 2,99 euro al mese, con un risparmio del 50% sul prezzo iniziale. Il piano biennale, il più conveniente, può essere acquistato al prezzo di 2,49 euro al mese, con un risparmio del 58% sul prezzo inziale.

Per la tua sicurezza, il sistema rileverà le password deboli o già usate e analizzerà il web alla ricerca di violazioni di dati. Potrai inoltre condividere le tue password con i tuoi contatti di fiducia e consentire loro l’accesso alle password in caso di emergenza. NordPass permette pagamenti sicuri e accetta carta di debito/credito, tra cui Visa, Mastercard e American Express. Puoi inoltre pagare il tuo abbonamento tramite PayPal, Amazon Pay, Google Pay e criptovalute. Dulcis in fundo, se crei un account gratuito non dovrai inserire i dati della tua carta. In alternativa, se scegli un piano premium e scopri che non fa per te, la piattaforma prevede una garanzia di rimborso totale di 30 giorni.

