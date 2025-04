Proteggi le tue password con Norton 360 Advanced: ora a 3,33€/mese

Con l’aumento delle minacce informatiche e delle violazioni dei dati, gestire in modo sicuro le proprie password non è più un’opzione, ma una necessità. Norton 360 Advanced offre una soluzione completa per proteggere identità e credenziali online, grazie a un Password Manager integrato semplice da usare e altamente sicuro.

Ora la protezione completa di questo software è disponibile a soli 3,33€ al mese per il primo anno, grazie a uno sconto del 71% sull’abbonamento annuale.

Come funziona il password manager di Norton 360 Advanced

Il Password Manager di Norton 360 Advanced consente di generare automaticamente password robuste e uniche per ogni account, evitando così il rischio di usare sempre la stessa combinazione. Ma non solo: salva e compila in automatico le credenziali di accesso e i dati delle carte di credito, così da rendere ogni accesso online rapido e sicuro. Il tutto è protetto da crittografia avanzata, accessibile tramite una sola password principale.

Oltre alla gestione delle credenziali, Norton 360 Advanced include una suite completa di strumenti per la sicurezza digitale. L’antivirus offre protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e spyware. Grazie alla VPN integrata, è possibile navigare in modo privato anche sulle reti Wi-Fi pubbliche. Il piano include inoltre il monitoraggio del Dark Web, che avvisa se dati personali come indirizzi email o numeri di carta vengono trovati in database compromessi.

C’è anche la funzione di controllo parentale, per aiutare i genitori a gestire l’attività online dei più piccoli, e il backup automatico su cloud, utile per salvare i file più importanti ed evitare la perdita di dati in caso di attacco o guasto.

Disponibile per fino a 10 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet), Norton 360 Advanced rappresenta oggi una delle soluzioni più complete per proteggere la propria vita digitale. L’offerta da 3,33€ al mese per un anno è disponibile per un periodo limitato: per approfittarne, basta visitare il sito ufficiale di Norton e attivare il piano scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.