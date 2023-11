Proteggi le tue password con LastPass, in prova gratis per 1 mese

LastPass è un servizio basato su cloud che permette di archiviare tutte le tue password in un unico posto sicuro. Offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un'ottima scelta per proteggere la tua sicurezza. In primis, grazie alla sua crittografia avanzata di tipo zero knowledge nessuno può accedere alla tua password principale né ai dati salvati nella cassaforte, nemmeno LastPass. Inoltre, installando l’estensione per browser e l’app dedicata, puoi avere sempre le tue password a portata di mano. Il servizio offre diversi piani per soddisfare le tue esigenze. Il piano gratuito ti consente di archiviare fino a 1 GB di dati sul tuo dispositivo. I piani a pagamento sono disponibili a prezzi veramente convenienti e offrono funzionalità aggiuntive, per ogni tipo di necessità.

LastPass: gestore di password sicuro e affidabile, per ogni tipo di utente

Se attivi il piano gratuito potrai usufruire di account utente, password illimitate, accesso da 1 dispositivo, salvataggio e riempimento automatico delle password, condivisioni uno ad uno e accesso senza password. Inoltre, potrai sfruttare anche il generatore di password, la dashboard di sicurezza e il monitoraggio del dark web. Il piano Premium offre i vantaggi del piano free, ma aggiunge anche 1 account Premium, accesso da tutti i dispositivi, 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato, possibilità di condivisione uno a molti, opzioni multifattoriali avanzate, accesso di emergenza e supporto clienti personalizzato. Il suo prezzo è di 2,90 euro al mese, con fatturazione annuale. Se cerchi invece un password manager con condivisione illimitata delle password per la famiglia, puoi optare per il piano Family. Al prezzo di 3,90 al mese avrai 6 casseforti individuali e crittografate, dashboard dell’amministrazione familiare per gestire utenti e sicurezza e condivisione degli elementi nelle cartelle.

Per maggiore sicurezza puoi abilitare un sistema di un’autenticazione aggiuntivo, come codici monouso o la scansione dell’impronta digitale. Come già accennato, grazie al monitoraggio del dark web saprai subito se i tuoi dati sono stati compromessi online. Infine, con questo servizio potrai trovare e aggiornare password vulnerabili e riutilizzate con password complesse e univoche create dal generatore di password. LastPass è un gestore di password sicuro e affidabile che può aiutarti a proteggere la tua vita online. Puoi provare gratuitamente i piani premium per 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.