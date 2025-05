Proteggi le tue password con Lastpass e condividile in maniera sicura: risparmia il 30%

Niente ti mette più ansia delle password per i servizi online che utilizzi, e al contempo sai bene che vanno protette, diversificate ma soprattutto ricordate: con Lastpass tutto questo non è solo possibile, ma anche economico!

Lastpass è il gestore delle password professionale e sicuro, che crea, salva e compila automatica le tue password per tutti gli account online che possiedi. Proteggi il tuo mondo digitale con Lastpass, che oggi paghi solamente 2,03€ al mese per il servizio Premium. Uno sconto del 30% immediato per averlo subito con fatturazione annuale, ma puoi anche provarlo gratis per 30 giorni.

Memorizzazione illimitata delle password e protezione sicura con autenticazione a più fattori

Con un solo clic, puoi generare credenziali sicure ed uniche per ogni tuo account, archiviarle in modo sicuro e sincronizzarle automaticamente su tutti i tuoi dispositivi. Non dovrai più ricordare decine di password complesse o annotare informazioni sensibili su fogli di carta.

Oltre alle password, LastPass ti consente di salvare in modo protetto i tuoi dati di pagamento, numeri di carte di credito, indirizzi di spedizione, chiavi Wi-Fi e documenti riservati, grazie a una crittografia end-to-end avanzata. Potrai scegliere fra vari piani disponibili, fra cui:

Premium: uso personale illimitato su tutti i tuoi dispositivi (€2,03/mese)

Families: protezione per te e altri 5 utenti, con dashboard condivisa (€2,73/mese)

Teams: ideale per piccoli gruppi, con gestione centralizzata delle credenziali (€3,09/mese per utente)

Business: per aziende di ogni dimensione, con utenti illimitati e SSO (€4,55/mese per utente)

Salva tutte le credenziali che usi più spesso (email, social, home banking, piattaforme di streaming) e accedi in un attimo, ovunque ti trovi. Niente più reset o password deboli. E se per caso devi condividere l'accesso a Netflix con un familiare o a un portale scolastico con tuo figlio, fallo con LastPass senza rischi, senza copiare in chiaro su WhatsApp o email.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.