Proteggi le credenziali di 10 utenti con 1Password

1Password è un gestore credenziali presente sul mercato da veramente tanto tempo. Supporta le più recenti tecnologie di autenticazione, come le passkey, e permette di memorizzare le credenziali di un massimo di 10 utenti, con il piano Teams disponibile in prova gratuita per 14 giorni, dal costo di 16,95€ al mese.

Si tratta di uno dei password manager più avanzati attualmente disponibile, che ha da poco introdotto il supporto alle passkey per i browser Chrome, Edge, Brave, Firefox e Safari. È perfetto per memorizzare tutti i dati di accesso in un unico posto e particolarmente consigliato se avete tanti account social o relativi ad altri servizi.

1Password: il password manager moderno

1Password offre tutto quello che serve per garantire la privacy personale degli utenti. Non raccoglie infatti dati d'utilizzo per rivenderli a scopo di lucro, in modo che questi rimangano privati. I dati che verranno sincronizzati con i dispositivi collegati, sono cifrati con criptazione AES a 256-bit, il livello attualmente più elevato che è possibile avere in termini di protezione. A ciò si aggiungono ulteriori passaggi di autenticazione, in modo da garantire un accesso robusto e veramente sicuro.

Tra le funzionalità disponibili figura Watchtower, un utilissimo servizio in grado di avvisarvi nel caso una delle vostre password o uno dei vostri account siano stati oggetto di una violazione. In questo modo sarete in grado di intervenire per mettere in sicurezza l'account o i relativi dati.

1Password consente anche di configurare casseforti condivise, per facilitare l'accesso ad account di famiglia o ai colleghi di lavoro ai documenti condivisi. È anche possibile condividere in sicurezza qualsiasi elemento singolarmente con chiunque altro, anche se non fa uso del password manager! Il servizio è inoltre verificato in maniera indipendente da esperti in ambito di sicurezza informatica.

Scegliete ora il piano che più fa per voi, tra offerte pensate per l'uso personale, per una attività commerciale, per la famiglia oppure per sviluppatori.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.