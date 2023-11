Proteggi la tua privacy online con una VPN al prezzo di una tazzina di caffè al mese

Gli utenti che temono per la loro privacy online farebbero bene a prendere in considerazione un servizio come la VPN, l'unico in grado di offrire una navigazione Internet in completo anonimato e la crittografia dei propri dati personali più importanti.

In Italia, così come all'estero, NordVPN è da anni il punto di riferimento del settore, grazie a funzionalità esclusive per la privacy dei suoi clienti, velocità di connessione superiori alla media e prezzi contenuti. A maggior ragione oggi, in virtù dello sconto Black Friday fino al 65% e prezzi a partire da 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, con 3 mesi extra in regalo. L'offerta di NordVPN è disponibile su questa pagina.

Lo sconto del Black Friday fa crollare i prezzi di NordVPN

NordVPN offre sofisticate tecnologie all'avanguardia in grado di mantenere le attività web al sicuro da occhi indiscreti e i dispositivi in uso lontani dai malware, sia quelli vecchi sia quelli più recenti.

Uno dei principali vantaggi è l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, la più potente a livello mondiale. Un ulteriore punto di forza è l'impiego dei server Double VPN, che nascondono i dati degli utenti e cambiano il loro IP due volte.

In più la VPN leader del settore assicura una rigorosa politica no-log, questo significa che nessuno può avere accesso ai dati degli utenti se non quest'ultimi. Nemmeno lo staff di NordVPN è in grado di risalire ai dati personali e all'attività dei suoi clienti.

Quanto spendi per una tazzina di caffè al mese? E quanto è più importante la tua privacy online rispetto a uno o due sorsi di caffè? Il piano di NordVPN a 3,79 euro al mese è attivabile su questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.