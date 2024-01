Proteggi la tua privacy in aeroporto con una VPN

Nella lista dei buoni propositi per il 2024 dovresti aggiungere la sottoscrizione di una VPN, per mezzo della quale puoi proteggere la tua privacy online ovunque, anche in aeroporto. Perché proprio in aeroporto? Nonostante le apparenze, gli aeroporti italiani e stranieri nascondono una grande insidia per la sicurezza delle informazioni personali. Quale? La rete Wi-Fi pubblica.

Quello che può sembrare un vantaggio, cioè usare Internet gratis, in realtà è il pericolo numero uno che si corre mentre si attende l'imbarco sull'aereo. Per loro natura, infatti, gli hotspot pubblici sono vulnerabili agli attacchi dei cybercriminali, con tutte le conseguenze del caso. A meno che non ci si difenda con una VPN appunto, come quella di Atlas VPN.

Come una VPN riesce a proteggere la tua privacy in aeroporto

Una VPN va a creare un tunnel crittografato tra il dispositivo in uso da parte dell'utente e un server VPN sicuro. In questo modo, gli hacker non sono in grado di visualizzare direttamento il traffico della potenziale vittima.

Un altro vantaggio, esclusivo da parte di Atlas VPN, è che con un unico abbonamento è possibile mettere al sicuro un numero illimitato di dispositivi. Questo significa che oltre a proteggere i tuoi smartphone, tablet e computer, hai anche l'opportunità di difendere qualunque dispositivo dei tuoi familiari o della persona che ami.

Al momento è ancora attiva l'offerta lanciata da Atlas VPN a fine anno: 86% di sconto sul piano di 2 anni, che può essere tuo a 1,54 euro al mese, beneficiando inoltre di 6 mesi extra.

Cogli al volo l'offerta per il 2024 di Atlas VPN, così da spendere appena 46 euro in 30 mesi per una protezione della privacy totale.

