Proteggi la tua privacy con Surfshark One: antivirus e VPN in un unico pacchetto

Ci sono pacchetti antivirus, pacchetti VPN, pacchetti che ti proteggono dalla pubblicità aggressiva e altri. Se dovessi sottoscrivere un abbonamento per ognuno di loro, ti costerebbe ua fortuna.

Adesso, con Surfshark One, ogni protezione informatica si trova in un unico pacchetto. Ma la sua bellezza non è soltanto la completezza, ma anche la sua convenienza. Grazie allo sconto eccezionale del 77%, ti costerà soltanto 3,49 euro al mese per un anno, ossia 48,86 euro. Inoltre, otterrai anche 2 mesi gratis extra.

Surfshark One: protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

Surfshark One propone un’app multi-device, che è compatibile con tutti i dispositivi. Puoi installarla immediatamente e, inoltre, puoi condividere l'abbonamento con familiari e amici, con cui potrai dividere il costo mensile.

L'antivirus in tempo reale scansiona file, dati e app ogni volta che li scarichi, garantendo massima sicurezza.

La VPN, invece, ti consente di navigare online in anonimato, proteggendo la tua privacy e i dati di navigazione. Inoltre, potrai navigare senza limiti di banda, quindi alla massima velocità.

La funzione Clean Web consente di bloccare gli annunci e i pop-up invadenti durante la navigazione online.

Altra interessante funzionalità è Alternative ID, che crea sia una nuova identità che diverse email per le registrazioni online. Infine Alert, che ti avvisa in caso di violazione dei tuoi dati personali, e Search, motore di ricerca senza annunci e tracker.

L’offerta promozionale attuale scadrà a breve. Se non vuoi perdertela, ti consigliamo di sottoscrivere l’abbonamento scontato del 77% oggi stesso. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina ufficiale e acquistare il pacchetto di sicurezza completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.