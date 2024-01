Proteggi la tua identità online con Alternative ID di Surfshark

Sei connesso spesso al mondo online? Allora dovresti essere consapevole dell’importanza di proteggere la tua identità online. Se così non fosse, devi sapere che Surfshark VPN ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Alternative ID.

Niente pagamento a parte, poiché è già il servizio è già incluso nell'abbonamento, attualmente scontato del 79% + 2 mesi gratis.

Come funziona Alternative ID di Surfshark VPN

L’idea degli sviluppatori di Alternative ID era quella di migliorare la privacy digitale degli utenti. Il concetto è questo: creare una nuova identità online e un'email dedicata per dare maggiore sicurezza alle loro attività online.

Il procedimento è semplice: devi inserire i dettagli per creare l'identità che preferisci, con Surfshark che fa tutto il resto, creando un nuovo profilo e mantenendo segreta la tua vera identità.

Gli indirizzi email alternativi disponibili sono tre. Li puoi adattare alle esigenze specifiche dei siti web. Inoltre, puoi generare quanto identità vuoi.

Come attivare Alternative ID? Devi optare per il pacchetto Surfshark Starter o altri. Una volta attivata, la funzionalità entra in azione quando crei un account su un sito web, preservando la tua email principale.

Nel caso in cu l'indirizzo alternativo viene inondato da troppi messaggi indesiderati, puoi creane uno nuovo e ricominciare da zero

Alternative ID aumenta la qualità generale di Surfshark VPN, offrendo anche una soluzione completa per proteggere la tua identità digitale.

Se vuoi navigare online in sicurezza e senza pensieri, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta speciale a un prezzo conveniente. La tua privacy online merita di essere preservata, e Alternative ID è la soluzione migliore per farlo.

