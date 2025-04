Proteggi la tua identità con PrivateVPN: bastano 2,08€ al mese

Navigare su Internet senza protezione espone gli utenti a numerosi rischi, inclusi attacchi hacker, tracciamenti e furti d’identità. PrivateVPN, con il suo potente sistema di crittografia, offre una soluzione ideale per chi cerca di navigare in totale sicurezza e anonimato online.

Adesso è il momento giusto per attivare il servizio. Con il piano triennale, attualmente in sconto dell’85%, è possibile ottenere PrivateVPN a soli 2,08€ al mese, un’opportunità imperdibile per chi desidera proteggere la propria privacy senza spendere una fortuna. Per approfittarne basta andare sul sito di PrivateVPN.

Come PrivateVPN protegge la tua privacy

PrivateVPN utilizza la crittografia di livello militare per proteggere la connessione a Internet: nasconde l’indirizzo IP e impedisce a chiunque di monitorare le attività online. Questo significa che tutte le informazioni sensibili, come dati bancari, password e cronologia di navigazione, sono al sicuro da occhi indiscreti, che si tratti di hacker, provider di servizi Internet o altre entità online.

Inoltre, grazie alla politica no-log, PrivateVPN garantisce che nessuna informazione venga memorizzata o tracciata, per una navigazione completamente privata. Oltre alla crittografia, mette a disposizione anche altre funzionalità per garantire privacy e sicurezza. Una di queste è il kill switch, una funzione che disconnette automaticamente l’utente dalla rete se la connessione alla VPN dovesse venire meno. Il servizio supporta poi lo split tunneling, con cui decidere quali applicazioni debbano passare attraverso la VPN e quali no.

Un’altra caratteristica distintiva di PrivateVPN è la sua vasta rete di server, che copre oltre 60 paesi: permette di aggirare facilmente i blocchi geografici e accedere ai contenuti limitati a determinate aree.

L’attuale offerta consente di ottenere il piano triennale di PrivateVPN a soli 2,08€ al mese, con 3 mesi extra gratis. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale e sottoscrivere l'offerta. Potrai provarla gratuitamente per 30 mesi grazie alla garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.