Proteggi la tua email e blocca lo spam con questo tool innovativo

Ogni volta che ci registriamo a un sito, creiamo un account o effettuiamo un acquisto online, lasciamo in giro le nostre informazioni personali. Questo porta inevitabilmente all’aumento dello spam nella casella di posta, alla vendita dei nostri dati e al rischio di esposizione a truffe online. Surfshark Alternative ID è la soluzione ideale per evitare tutto questo: grazie alla generazione di identità alternative e indirizzi email usa e getta, permette di proteggere la propria privacy online e ridurre drasticamente lo spam.

Questo tool è incluso tra le funzionalità di Surfshark Starter, ora in offerta al prezzo di 2,19€ al mese, con uno sconto dell'86% e tre mesi extra gratis.

Come funziona Surfshark Alternative ID e in che modo blocca lo spam

Surfshark Alternative ID è un servizio avanzato che genera identità alternative per l’utente. Incluso c'è anche un nuovo indirizzo email anonimo che può essere usato per registrarsi su siti web, iscriversi a newsletter o effettuare acquisti online senza rivelare il proprio vero indirizzo. In questo modo, le email promozionali e lo spam non arriveranno mai alla casella di posta personale, ma saranno gestiti direttamente all'interno della piattaforma.

Oltre a proteggere dagli annunci invasivi e dalle email indesiderate, Alternative ID aiuta a ridurre il rischio di phishing e furto d’identità. Se un sito con cui ci si è registrati viene compromesso, i dati reali rimangono al sicuro, perché l’identità alternativa fornita da Surfshark impedisce ai malintenzionati di accedere alle informazioni sensibili.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di creare più indirizzi email e identità diverse, adattandole in base alle proprie esigenze. Se uno degli indirizzi temporanei inizia a ricevere troppo spam, è possibile disattivarlo e crearne uno nuovo in pochi secondi, mantenendo così il pieno controllo della propria privacy.

Alternative ID è incluso nei piani Surfshark, quindi puoi attivarlo insieme alla VPN e ad altri strumenti di sicurezza per una protezione completa della tua identità digitale. Grazie a questa tecnologia innovativa, la gestione delle email indesiderate diventa semplice ed efficace. Così puoi permetterti di ridurre lo spam e proteggere i tuoi dati con pochi clic.

Non aspettare che la tua casella di posta venga sommersa da email promozionali e tentativi di phishing: attiva questo strumento sul sito di Surfshark e naviga in totale sicurezza senza preoccupazioni.

