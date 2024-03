PROTEGGI il tuo iPhone con la Custodia MagSafe Apple a MINI PREZZO

Oggi su Amazon trovi la soluzione ideale per proteggere al meglio il tuo iPhone! La Custodia MagSafe Apple in Silicone per iPhone 12 e iPhone 12 Pro è disponibile in offerta speciale a soli 42 euro con un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offerta è in scadenza e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Custodia MagSafe Apple in Silicone: massima protezione e sicurezza per il tuo iPhone

La Custodia MagSafe Apple in Silicone per iPhone 12 e 12 Pro è l'accessorio che devi avere per proteggere il tuo smartphone in qualsiasi occasione.

L’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra protegge ogni millimetro del tuo dispositivo.

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 12 | 12 Pro, la custodia si aggancia e si sgancia come per magia, permettendoti di ricaricare l’iPhone in wireless in modo ancora più facile e veloce. Quando sei a corto di batteria, puoi lasciare la custodia sul telefono e collegare l’alimentatore MagSafe o appoggiare l’iPhone su una base certificata Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute. Per questo motivo è utile soprattutto per chi è spesso fuori casa e chi svolge attività all'aria aperta. Finalmente potrai portare il tuo iPhone nelle tue avventure senza nessuna preoccupazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.