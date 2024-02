PROTEGGI il tuo iPhone 14 Pro Max con la Cover ultra resistente a SOLI 11 EURO

Per proteggere il tuo iPhone è indispensabile avere una custodia di qualità che lo salvaguardi da eventuali cadute e graffi. Per questo non puoi farti scappare la promozione speciale sulla Cover Otterbox per iPhone 14 Pro Max, oggi disponibile ad un prezzo minimo di 11 euro grazie ad uno sconto bomba del 68%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Cover Otterbox per iPhone 14 Pro Max: massima protezione ad un mini prezzo

La Cover Otterbox per iPhone 14 Pro Max è stata sottoposta a migliaia di ore di test di caduta per assicurare al tuo smartphone un'ottima protezione.

Questa custodia ultra sottile è facile da installare e che resiste a 3 volte il numero di cadute dello standard militare (ovvero 78 cadute da oltre 120 cm di altezza). Ha i bordi rialzati per proteggere la fotocamera e lo schermo del tuo smartphone da forti cadute e graffi.

Ovviamente assicura la compatibilità MagSafe grazie ai magneti integrati e allineati per rendere la ricarica wireless più veloce e semplice che mai. In più la resistente tecnologia antimicrobica aiuta a proteggere l’esterno della custodia protettiva dai batteri più comuni quindi risulta anche igienica come non mai.

La cover è realizzata per il 50% in plastica riciclata per ridurre al massimo l'imaptto ambientale, ed anche l'imballaggio è costituito da materiali sostenibili completamente riciclabili e con l'utilizzo della minima quantità di plastica.

Per finire, ti consigliamo di abbinare alla custodia uno schermo OtterBox resistente ai graffi così da avere una protezione ottima a 360 gradi.

Oggi la Cover Otterbox per iPhone 14 Pro Max è disponibile ad un prezzo minimo di 11 euro grazie ad uno sconto bomba del 68%. Assicurati una protezione massima per il tuo iPhone ad un prezzo piccolissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.