Proteggi il tuo dispositivo e la tua privacy con Norton 360, ora a 29,99€

Norton 360 Standard è una nuova soluzione offerta dalla nota azienda di sicurezza informatica pensata per garantirti non solo la protezione del tuo dispositivo, ma anche per salvaguardare la tua privacy online quando navighi in rete.

E attenzione perché se lo acquisti entro oggi puoi avere un anno di protezione con un incredibile sconto: invece di 74,99 pagherai soltanto 29,99 euro. Uno sconto superiore alla metà del prezzo che ti permette di avere la sicurezza che il tuo PC o dispositivo elettronico e i tuoi dati siano sempre protetti.

Cosa ti offre Norton 360 Standard e perché a questo prezzo è imperdibile

Partiamo dal presupposto che Norton 360 Standard nasce con la stessa tecnologia che è alla base del rinomato antivirus. Per questo hai la certezza di avere la protezione dalle minacce in tempo reale, comprese quelle di ultima generazione, e di salvaguardare le tue informazioni riservate mentre navighi in rete.

A proposito di quest'ultimo dettaglio, è qui che si aggiunge uno dei vantaggi di Norton 360 Standard: la presenza di una VPN sicura integrata che ti permette di navigare in internet in modo anonimo e con una maggiore sicurezza. La rete privata virtuale ti aggiunge anche la crittografia avanzata, in modo che i dati che invii e ricevi siano sempre sicuri e privati.

Poi, abbiamo le caratteristiche già integrate nell'antivirus, come un Password Manager per gestire e proteggere tutte le tue credenziali, il backup del PC nel cloud e, in esclusiva per Norton 360 Standard, la tecnologia SafeCam per PC, che ti avvisa di eventuali tentativi di accedere alla tua webcam bloccando qualsiasi accesso non autorizzato.

Il tutto ad un prezzo di soli 29,99 euro, per un pacchetto che ne varrebbe 74,99. Approfitta dell'offerta adesso e proteggi il tuo PC e i tuoi dati per un anno ad un costo veramente irrisorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.