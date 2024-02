Proteggi il tuo dispositivo con Surfshark One: antivirus e VPN scontate dell’81%

Surfshark è la software house che sta dietro a uno dei servizi VPN più apprezzati sul mercato, che ha anche sviluppato un pacchetto completo con antivirus chiamato Surfshark One.

Questo mix di funzionalità fa di questo pacchetto la soluzione di protezione migliore attuale contro le minacce informatiche più insidiose. Andiamo a conoscerlo nei dettagli.

Surfshark One: suite di sicurezza completa

Surfshark One è una suite completa che comprende diversi software, tra cui la VPN, l’antivirus, Search, Alt ID e CleanWeb. Quanto costa? Grazie all’attuale sconto del 81%, soltanto 2,89 euro al mese.

Per ottenere questo sconto, dovrai però sottoscrivere il piano biennale, ma in compenso avrai 2 mesi extra gratuiti. Sia la VPN che l’antivirus possono essere installati su tutti i principali sistemi operativi e su diversi dispositivi, tra cui Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation.

Per quanto riguarda la VPN, una delle migliori sul mercato, si avvale di più di 3.200 server per proteggere la privacy degli utenti e per farli navigare online in anonimato grazie alla crittografia AES a 256 bit.

Puoi installarla su un numero illimitato di dispositivi, dove supporta tutti i tipi di protocolli, tra cui IKEv2/IPsec, OpenVPN, WireGuard e Shadowsocks.

L'aggiunta dell'antivirus in tempo reale nel pacchetto Surfshark One ti consente di proteggere i tuoi dispositivi, pianificando le scansioni per rimuovere eventuali file pericolosi.

Tornando al piano biennale, ribadiamo che è in offerta a soli 2,89 euro al mese, grazie allo sconto dell'81%, a cui si uniscono i 2 mesi gratuiti. Facendo due conti, dovrai pagare anticipatamente 75,14 euro.

Questa promozione è a tempo limitato. Ciò vuol dire niente dubbi e incertezze se non vuoi rischiare di perdertela. Cliccando sul bottone qui sotto, accederai alla pagina dell’offerta da cui procedere all’acquisto. Fallo oggi stesso!

